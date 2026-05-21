ICC Holdings Aktie
WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040
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21.05.2026 08:59:20
Philippines orders arrest of senator over ICC 'war on drugs' charges
Senator Ronald "Bato" dela Rosa was Rodrigo Duterte's top enforcer during the deadly "war on drugs" which saw thousands killed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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