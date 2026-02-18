Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
18.02.2026 07:59:26
Philippines VP Sara Duterte announces 2028 presidential run
Philippine Vice President Sara Duterte has announced she's running for president in 2028. The move comes as she faces new impeachment attempts that could ban her from political office if convicted.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
