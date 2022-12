Philips-Aktie deutlich im Plus: Zurückgerufene Beatmungsgeräte stellen wohl keine Gesundheitsrisiken dar

Unabhängige Tests hätten ergeben, dass die betroffenen Produkte nur begrenzte Gesundheitsrisiken darstellten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Wir können feststellen, dass das gesamte Produkt den Sicherheitsnormen entspricht. Das ist eine sehr ermutigende Nachricht", sagte Philips-Chef Roy Jakobs. Die Belastung durch Feinstaubemissionen aus dem abgebauten Schaumstoff der Geräte führe "wahrscheinlich nicht zu einer nennenswerten gesundheitlichen Beeinträchtigung der Patienten", ergänzte er. Voraussetzung sei, dass die Reinigung der Geräte nicht mit ozonbasierten Mitteln erfolge. Bereits Ende Juni hatte der niederländische Konzern die Ursache für den kostspieligen Defekt in einer falschen Reinigung ausgemacht.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft die Ergebnisse noch und könnte Philips zufolge "zu anderen Schlussfolgerungen kommen". Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Rückruf und der Austausch aller betroffenen Produkte in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein werde, da es bereits 90 Prozent aller benötigten Ersatzgeräte produziert habe.

JPMorgan belässt Kursziel für Philips bei 10,90 Euro

Die US-Bank Philips hat Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Erste Testergebnisse der konzerneigenen Untersuchung von Problemen mit Beatmungsgeräten des Medizintechnik-Unternehmens sähen positiv aus, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie seien aber nicht so eindeutig und umfassend wie von ihm erhofft und die geplanten weiteren Tests ein Risikofaktor für die Aktie. Wegen möglicherweise problematischer Stoffe hatte Philips in den letzten eineinhalb Jahren Millionen von Geräten zurückrufen müssen. Die Philips-Aktie steigt an der EURONEXT Amsterdam stellenweise 5,16 Prozent auf 13,044 Euro.

Amsterdam (Reuters)