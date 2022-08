Philips-Aktie im Plus: Roy Jakobs folgt Mitte Oktober als CEO auf Frans van Houten

Der derzeitige CEO Frans van Houten, der seine dritte Amtszeit vollendet, werde als Berater des Unternehmens fungieren und den Übergang bis zum 30. April kommenden Jahres unterstützen.

"Roy Jakobs war erfolgreich bei der Umstrukturierung von Geschäften in kundenorientierte Wachstumsunternehmen und hat das Connected-Care-Portfolio des Unternehmens durch erfolgreiche Akquisitionen in den Bereichen Krankenhaus- und ambulante Pflege effektiv gestärkt", teilte die Royal Philips NV mit.

Die Philips-Aktie gewinnt an der EURONEXT in Amsterdam am Dienstag zeitweise 0,77 Prozent auf 19,65 Euro.

AMSTERDAM (Dow Jones)