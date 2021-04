Philips-Aktie verliert: Philips steigert bereinigten Umsatz - Auftragseingang zurückgegangen

Allerdings sei der Auftragseingang um 5 Prozent zurückgegangen, teilte der niederländische Konzern mit. Die Umsatzprognose für 2021 erhöhten die Niederländer.

Der Verlust im fortgeführten Geschäft lag bei 34 Millionen Euro, nachdem Philips im Vorjahreszeitraum noch 17 Millionen Euro verdient hatte. Das bereinigte EBITA stieg jedoch auf 362 Millionen Euro von 208 Millionen Euro im ersten Quartal 2020.

Den Verlust führte Philips auf Qualitätsprobleme bei Beatmungsgeräten zurück, die eine Rückstellung von 250 Millionen Euro erforderlich gemacht hätten.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr jetzt mit einer niedrigen bis mittleren einstelligen Rate steigen statt wie bislang nur mit einer niedrig einstelligen Rate. Die bereinigte EBITA-Marge soll sich um 60 bis 80 Basispunkte verbessern, wie Philips bestätigte.

Die Philips-Aktie gibt am Montag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise um 2,59 Prozent auf 49,06 Euro nach.

