Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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29.11.2026 14:59:45
Philips announces Novion, its vision for the next-generation modular CT platform, being designed to offer both Spectral CT and Photon-Counting CT with uncompromised performance
Philips announces Novion, its vision for a next-generation modular CT platform designed for Spectral CT and Photon-Counting CT.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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Nachrichten zu Philips N.V.
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28.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|Barclays Capital
|12.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
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|Bernstein Research
|05.11.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
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|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|27.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
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|Bernstein Research
|05.11.26
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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