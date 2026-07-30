Philips: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Philips hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Philips einen Gewinn von 0,250 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,36 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,34 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at