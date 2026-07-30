Philips Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Philips Electronics präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Philips Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5,07 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at