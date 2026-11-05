Philips Electronics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Philips Electronics stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Philips Electronics 0,220 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 5,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at