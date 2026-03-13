Philips Aktie

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

13.03.2026 12:28:12

Philips expands access to cardiac MR with FDA 510(k) clearance of AI-Powered SmartHeart

Philips SmartHeart, now FDA‑cleared, brings AI to cardiac MR planning, helping departments manage growing demand while supporting consistent, high‑quality imaging.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Nachrichten zu Philips N.V.

