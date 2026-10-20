Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
20.10.2026 09:15:27
Philips expands digital pathology portfolio with cloud-enabled Philips IntelliSite Pathology Solution on HealthSuite
Philips expands digital pathology portfolio with new cloud-enabled capabilities.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
|
28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
|
28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|23,15
|1,89%
|Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)
|23,00
|1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.