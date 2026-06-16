Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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16.06.2026 14:59:43
Philips Foundation 2025 Annual Report: enabling access to healthcare for 69 million people by scaling what works
Philips Foundation’s 2025 Annual Report shows progress toward reaching 100 million people a year by 2030, with 69 million people gaining access to healthcare in 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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