Philips gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Philips hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,502 EUR sowie einem Umsatz von 5,05 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,940 EUR. Im letzten Jahr hatte Philips einen Gewinn von -0,750 EUR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,83 Milliarden EUR – eine Minderung um 1,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,02 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,44 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 17,75 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at