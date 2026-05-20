Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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20.05.2026 11:30:23
Philips introduces first-of-its-kind multi-contrast 4D MR imaging for radiotherapy simulation
Philips introduces 4D MR-RT with multi-contrast imaging to support clearer visualization of moving anatomies during radiotherapy simulation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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