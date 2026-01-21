Philips Electronics Aktie
WKN: 940936 / ISIN: US5004723038
|
21.01.2026 10:59:44
Philips named a Clarivate Top 100 Global Innovator for the 13th consecutive year
Philips is named a Clarivate Top 100 Global Innovator for the 13th consecutive year, reflecting its industry-leading R&D investment and AI-enabled innovations across healthcare and consumer health.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
