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08.05.2026 06:31:29
Philips präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Philips äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Philips einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 3,91 Milliarden EUR, gegenüber 4,10 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,69 Prozent präsentiert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,216 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 3,90 Milliarden EUR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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