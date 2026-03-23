Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
23.03.2026 09:29:43
Philips proposes new appointment and re-appointments to its Supervisory Board and CEO re-appointment
Royal Philips today announced a proposed Supervisory Board appointment and re-appointments, in addition to the previously announced proposal to re-appointment its President/CEO.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26