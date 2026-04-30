Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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30.04.2026 14:59:33
Philips receives FDA 510(k) clearance for Smart Fit TorsoCardiac coil for 1.5T MR imaging, supporting patient comfort and streamlined workflows
Philips receives FDA 510(k) clearance for its Smart Fit TorsoCardiac 1.5T MR coil, designed to improve workflow efficiency and patient comfort.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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