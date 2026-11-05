Philips stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Philips präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,39 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,30 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at