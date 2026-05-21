Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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21.05.2026 12:43:34
Philips Titanion MR expands ultra-high-gradient MRI beyond anatomical and functional imaging toward whole-body quantitative biomarkers
Philips unveils Titanion MR, an ultra-high-gradient 3.0T MRI designed to advance whole-body quantitative biomarker imaging.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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