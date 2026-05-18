Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
18.05.2026 10:13:17
Philips to deliver vital technology for hospital-at-home care for up to 15,000 patients annually in Region Stockholm
Philips-led consortium selected to deliver advanced remote monitoring for up to 15,000 patients annually in the Stockholm region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Philips N.V.
|
06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|Philips-Aktie sehr gefragt: Zurück in der Gewinnzone (dpa-AFX)
|
10.02.26
|WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|22,38
|2,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump schürt Sorgen vor Iran-Eskalation: US-Börsen uneinheitlich -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.