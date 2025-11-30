Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

30.11.2025 17:39:41
Philips unveils BlueSeal Horizon, industry’s first helium-free 3.0T MRI platform
Major technology breakthrough combines advanced AI for clinical insights and accelerated workflow in new premium 3.0T MRI platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.

04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)

04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)

04.11.25