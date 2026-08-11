Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
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11.08.2026 19:24:22
Phillips 66, Kinder Morgan, HF Sinclair Approve $5B Pipeline Project
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Nachrichten zu Phillips 66
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06.08.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Wert Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Phillips 66 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.07.26
|S&P 500-Titel Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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09.07.26
|S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel hätte eine Investition in Phillips 66 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Phillips 66
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Aktien in diesem Artikel
|HF Sinclair Corporation
|76,06
|2,62%
|Kinder Morgan Inc (P)
|27,46
|0,84%
|Phillips 66
|195,65
|1,14%
|Sinclair Inc Registered Shs -A-
|13,88
|1,54%
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.