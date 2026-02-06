Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1717,24 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 ARS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh im vergangenen Quartal 49 015,77 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh 33 692,50 Milliarden ARS umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2239,62 ARS, nach 761,51 ARS im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 25,80 Prozent auf 164 866,03 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 131 049,52 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at