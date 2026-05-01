Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 120,53 ARS gegenüber 207,58 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh im vergangenen Quartal 46 142,01 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh 32 188,45 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at