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30.10.2026 06:31:28
Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3519,46 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Phillips 66 Cert Deposito Arg Repr 01666667 Sh ein EPS von 70,85 ARS je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77 160,27 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 68,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45 840,65 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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