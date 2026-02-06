|
Phillips 66 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Phillips 66 hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Phillips 66 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,11 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 33,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,79 USD. Im Vorjahr waren 4,99 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Phillips 66 im vergangenen Geschäftsjahr 132,38 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phillips 66 143,12 Milliarden USD umsetzen können.
