Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
|
05.01.2026 16:03:15
Phillips 66 Makes Strategic UK Bet With Lindsey Refinery Asset Acquisition
This article Phillips 66 Makes Strategic UK Bet With Lindsey Refinery Asset Acquisition originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!