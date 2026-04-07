Phillips 66 Aktie
WKN DE: A1JWQU / ISIN: US7185461040
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07.04.2026 15:14:35
Phillips 66 Sees Losses Of $900M In Q1 Amid Tension In Gulf
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