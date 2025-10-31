Phillips 66: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Phillips 66 lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Phillips 66 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,51 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at