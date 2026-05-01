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01.05.2026 06:31:29
Phillips 66 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Phillips 66 äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 32,54 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Phillips 66 30,50 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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