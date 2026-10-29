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29.10.2026 06:31:29
Phillips 66 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Phillips 66 hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 50,54 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Phillips 66 34,51 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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