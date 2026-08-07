Phillips 66: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Phillips 66 veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 9,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,77 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at