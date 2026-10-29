Phillips Edison Company B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Phillips Edison Company B hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Phillips Edison Company B einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Phillips Edison Company B im vergangenen Quartal 194,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Phillips Edison Company B 184,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at