Phillips Edison Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Phillips Edison Company hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Phillips Edison Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 194,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at