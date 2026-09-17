17.09.2026 15:07:41

Philly-Fed-Index sinkt im September weniger als erwartet

DOW JONES--Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im September besser als erwartet entwickelt, wobei der Preisdruck zunahm. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf plus 37,8 (August: plus 47,4) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 34,0 prognostiziert. Liegt der Philly-Fed-Index über null, geht man von einer positiven Konjunkturentwicklung aus. Fällt der Index jedoch unter null, wird mit einem wirtschaftlichen Abschwung im verarbeitenden Gewerbe gerechnet.

Der Subindex des Auftragseingangs sank auf 29,2 (30,1) Punkte und der Subindex der Beschäftigung auf 11,8 (27,9) Punkte. Zugleich nahm der Inflationsdruck zu: Der Index der bezahlten Preise stieg auf 48,6 (40,9) und der Index der erzielten Preise auf 31,3 (17,7) Punkte.

Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen