05.07.2026 11:01:46

Philosophers Are the Latest Hiring Target for AI Companies

A.I. labs are hiring contrarian, chin-stroking, finger-steepling sages. Who’s underemployed now?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Fehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken im Minus -- Wall Street vor uneinheitlicher Eröffnung -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzten nach einem neuem Allzeithoch Gewinnmitnahmen ein. Die Wall Street dürfte sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden können. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
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