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05.07.2026 11:01:46
Philosophers Are the Latest Hiring Target for AI Companies
A.I. labs are hiring contrarian, chin-stroking, finger-steepling sages. Who’s underemployed now?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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