PhilWeb gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PhilWeb hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 443,0 Millionen PHP – das entspricht einem Zuwachs von 152,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175,2 Millionen PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at