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13.08.2026 06:31:29
PhilWeb öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PhilWeb hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,04 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 352,4 Millionen PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 95,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,8 Millionen PHP in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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