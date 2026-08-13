PhilWeb öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PhilWeb hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 PHP beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 352,4 Millionen PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 95,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,8 Millionen PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at