Phinia Aktie
WKN DE: A3EMJQ / ISIN: US71880K1016
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20.11.2026 14:03:43
PHINIA Appoints Gordon Muir As Chief Financial Officer
(RTTNews) - PHINIA Inc. (PHIN), a provider of fuel systems, electrical systems, and aftermarket solutions, said on Friday that it has appointed Gordon Muir as chief financial officer with effect from January 1, 2027.
Muir will succeed Chris Gropp, who will retire as CFO on March 31, 2027. Gropp will support the transition period starting from January 1 through March 31, 2027, as a special advisor.
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