Phinia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Phinia hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 908,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Phinia einen Umsatz von 839,0 Millionen USD eingefahren.

