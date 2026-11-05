Phoenix Education Partners hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Phoenix Education Partners lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Phoenix Education Partners 0,490 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 257,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,29 USD, nach 3,75 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Phoenix Education Partners mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at