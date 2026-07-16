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16.07.2026 06:31:29
Phoenix Education Partners stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Phoenix Education Partners hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 271,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 271,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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