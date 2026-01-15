Phoenix Education Partners: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Phoenix Education Partners äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 262,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 254,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at