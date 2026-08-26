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26.08.2026 06:31:28
Phoenix gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Phoenix hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 3,58 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Phoenix 3,81 ILS je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Phoenix 11,22 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,05 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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