PHOENIX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PHOENIX hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 104,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PHOENIX ein EPS von 100,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 53,46 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PHOENIX 59,01 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at