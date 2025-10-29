Phoenix Holdings Aktie

Phoenix Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6N7 / ISIN: IL0007670123

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 06:00:26

Phoenix in talks to raise more than £1bn to bolster its pensions buyout business

FTSE 100 group confirms it has held discussions with potential partners over pension-risk transfer unit fundraisingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Phoenix Holdings Ltd.mehr Nachrichten