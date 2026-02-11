Phoenix International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Phoenix International hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 67,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at