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02.06.2026 06:31:29
Phoenix International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Phoenix International hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 74,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,900 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 275,94 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Phoenix International einen Umsatz von 240,43 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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