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30.04.2026 06:31:29
Phoenix Mills hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Phoenix Mills hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,28 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,52 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 12,33 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,16 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 34,23 INR gegenüber 27,53 INR je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 44,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,07 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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